Har opna for besøk

Nyhende

Fredag la både Hareid kommune og Ulstein kommune ut saker på sine nettsider der dei informerer om besøk til sjukeheimane.

Hareid kommune opna for dette allereie 5. mai, innanfor strenge rutinar. Nytt no er at Folkehelseinstituttet har kome med eigne retningslinjer som også opnar for besøk på helse- og omsorgsinstitusjonar. Ifølgje Hareid kommune ligg desse tett opp til det kommunen allereie har praktisert.

På sine nettsider skriv Ulstein kommune at det no er mogleg å besøk dei som bur i omsorgsbustader og på sjukeheimen i kommunen. Dei praktiserer likevel låste dører på sine bygg og eventuelle besøk må difor avtalast på førehand. På Alvehaugen kan besøka anten skje utandørs eller på rommet til bebuarane. Både her og i omsorgsbustadane i Holsekerdalen er det ikkje høve til å nytte fellesareala til besøk. Ulstein kommune skriv at det ikkje lenger gjeld reglar for kor lange besøka kan vere, men dei oppmodar besøkande om å halde besøka korte.

Også Hareid kommune har krav om at besøk må avtalast på førehand med dei ulike avdelingane.

Besøk til sjukeheimane eller omsorgsbustader er framleis underlagt strenge rutinar.

Verken Ulstein eller Hareid har registrert nye smittetilfelle av koronaviruset på lang tid. I det sentrale MSIS-registeret vart det denne veka lagt til eit nytt tilfelle for Hareid kommune, men dette kjenner ikkje smittevernlegen eller kommuneoverlegen til.

Den siste veka har det dukka opp tre nye smittetilfelle i Ålesund og fem nye i Sula kommune.