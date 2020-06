I full sving med turstien til Hasundhornet

Nyhende

Noko forseinka grunna snøvêret i mai, er no Ulstein Entreprenør i full gang med å bygge tursti opp til Hasundhornet. Målet er å få vegen ferdig før sommarferien.

– Held finevêret fram, kan det hende arbeidet vert ferdig til jonsok. Det er driftige folk som er i sving, seier Odd Kåre Wiik, avdelingsleiar for drift og anlegg ved teknisk etat i Ulstein kommune.

Wiik fortel at vegen vert tilsvarande dei andre turstiane som har blitt bygde rundt om i Ulstein-fjella., med ei grusa breidde på ein og ein halv meter. Veglengda vert 1,4 kilometer. Stien er planlagt avslutta eit stykke før varden på toppen.

Gruslassa vert køyrde opp via Fjellsbrekkene og tippa ved startpunktet til turstien, nemleg ved den nye parkeringsplassen kommunen laga til nærast Fjelle for nokre år sidan. Her ifrå køyrer to beltedumparar i skytteltrafikk med grus opp til dei to gravemaskinene som arbeider med sjølve vegen.

– Vi oppmodar turgåarane til å vise omsyn og helst nytte den gamle råsa når anleggsarbeidet går føre seg på dagtid, seier Odd Kåre Wiik.

Etter å ha planert ut terrenget vert det lagt ned duk og deretter fylt på med grus der vegen skal gå.

Vegen vil få ei moderat stigning som gjer det mogleg å ta seg opp både med barnevogner og enkelte rullestolar.

– Dette vert ein turveg for alle, slår Odd Kåre Wiik fast.

Han karakteriserer Hasundhornet som ein fjelltopp med stort utbytte i høve til innsatsen, målt i den flotte utsikta ein får frå toppen.

– Det er også eit mykje nytta turmål, noko den gamle råsa også ber preg av. Når det er blautt i terrenget kan råsa verte trakka både 20 og 30 meter brei av folk som freistar å kome seg tørrskodde over dei våtaste partia, seier Wiik.