Konsertmaraton og utandørs kunstutstilling

Nyhende

Det heile startar ved biblioteket klokka 12 laurdag formiddag. Då opnar utstillinga til elevane ved Visuell Kunst.

– Dette vert ei utandørs utstilling. Det vil seie, elevarbeida vil vere montert opp på innsida av vindaugsrekkja ved inngangen, så kan publikum sjå på dei frå utsida, forklarer rektor ved Ulstein kulturskule, Julianne Hauge.

Elevane har arbeidd med portrett, men har brukt ulike teknikkar som blyantteikning og kolstift. Undervisninga har gått føre seg digitalt, men elevane har fått utlevert det dei treng av utstyr.

Digitalt

Det har vore ein spesiell vår for Ulstein Kulturskule også, på grunn av koronasituasjonen, skulen var raskt ute med digital heimeundervisning etter nedstenginga 12. mars.

– Det har stort sett gått svært bra. Deltakarprosenten har vore oppimot 90 prosent. Det tok temmeleg kort tid før vi var klare til å starte med digital undervisning, mykje takka vere at Ulstein kommune har vore flinke til å satse på digital kompetanse i skulen. Det er ikkje alle nabokommunane som var like godt rusta til å møte denne situasjonen, seier musikkskulerektoren som også rosar foreldra si evne til å løyse utfordringar i undervisninga.

Ho er likevel svært klar på at digitalt undervisning aldri kan erstatte det fysiske møtet mellom elev og lærar.

– Mange saknar den vesle praten elevane i mellom medan dei ventar på tur og kroppsspråk og små nyansane forsvinn gjerne i ein videosamtale.

Både kunstutstillinga og konserten på Ulsteinscena har vore eit felles mål å arbeide i mot, noko Julianne Hauge vonar har vore med på å gi elevane ei kjensle av fellesskap, noko som er eit viktig oppgåve for kulturskulen.

– Konserten vil verte eit tverrsnitt av dei tilboda vi har ved Ulstein kulturskule og innhaldet er svært variert. Det vert både samspelsgrupper, korps og trekkspel og ei jazzballettgruppe på 16 elevar vil også opptre.

Drive-in

Som dei tidlegare konsertane ved Ulsteinscena denne våren, er også dette ein drive-in-konsert, men ifølgje Hauge kan publikum til fots også få opphalde seg på konsertområdet så sant dei rettar seg etter gjeldande smitteverntiltak.

Arrangementet vert sendt over frekvensen til Bygderadio Vest og via Ulsteinmessa sine Facebook-sider.

For å sikre best mogleg lyd for radiosendingane vert det ikkje nytta scenehøgtalarar, noko som gir eit litt anna lydbilde enn på ein vanleg konsert.

– Men eg kan love at når trekkspelklubben eller saksofongruppa dreg i gang, så skal det ikkje vere noko problem å høyre dei, seier Julianne Hauge.

No står det att ei veke med undervisning før kulturskulen tek ferie. Når undervisninga startar opp att til hausten vil det vere nesten som før koronatida.

– Elevane vil ikkje merke så veldig mykje til dei tiltaka som vil verte sett i verk, men vi er førebudde på at det kan komen ei ny smittebølge. Å legge inn lengre pausar mellom kvar elev for å få tid til reinhald er eitt tiltak, fortel Hauge.

Kulturskulekonserten startar klokka 18 og vil vare rundt ein og ein halv time. Klokka 21 står Ulstein Ten Sing på scenen og er klar for nok ein konsert og i tillegg byr arrangørane på allsongkveld denne laurdagen

Drive-in-konserten denne laurdagen er elles gratis.