Nyhende

For berre litt over ein månad sidan (1. mai) byrja Karen Strand som rektor ved Vikemarka skule i Ørsta. Men der blir ho ikkje lenge, for alt 1. juli tar ho til som rektor ved Ulsteinvik barneskule. Då Vegard Sæter Gurskevik tidleg i mai vart tilsett som skulesjef i Ulstein kommune, vart jobben hans som rektor ved Ulsteinvik barneskule ledig.