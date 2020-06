Blomane i vegkanten skal få leve til hausten kjem

Nyhende

Også i år utset Ulstein kommune å slå vegkantane på eit par utvalde kommunale vegstrekningar, til glede for ville vekstar, insekt, fuglar og turgåarar.

– Vi trur ikkje at dette tiltaket på nokon måte vil redde verda, men den symbolske verdien er kanskje langt viktigare, seier Odd Kåre Wiik, avdelingsleiar ved teknisk etat.

Ulstein kommune har rundt ni mil med kommunale veg som dei mellom anna har ansvaret for å slå kantane til. Dei to siste åra har dei venta med kantslåtten til ut på hausten, etter at blomane i vegkanten har blomstra frå seg.

– Av ein eller annan grunn er det mange blomar som trivst langs vegkanten, trass i asfaltstøv og eksos, fortel Wiik. Dette artsmangfaldet ønskjer ein å ta vare på der ein kan.

– Mange stader må vi slå vegkantane på grunn av omsynet til trafikktryggleiken, seier avdelingsleiar Wiik. Men langs to vegstrekningar i kommunen skal villblomane altså få vekse i fred og insekt av ulikt slag få meiske seg med pollen og nektar utan å risikere å verte most av kommunale slåttemaskiner. Samstundes kan turgåarar glede seg over både flora og fauna. Det gjeld vegen rundt Aursneset, ei strekning på om lag 4,5 kilometer, og vegen frå Haddal over Fjelle. Sistnemnde er ei knapp mil lang.

– Vi har fått svært mange positive tilbakemeldingar etter at vi tok til å utsetje kantslåtten på desse strekningane, fortel Odd Kåre Wiik.

Villblomane sin dag 14. juni

For den som er glad i villblomar kan det vere greitt å merke seg at det førstkomande søndag er Villblomane sin dag.

Norsk Botanisk Forening arrangerer villblomvandringar mange stader i landet denne dagen, om enn ikkje her i distriktet.

Norsk Botanisk Forening skriv på nettsidene sine at Villblomane sin dag er ein dag for å oppdage den fargerike naturen vår.