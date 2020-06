Falleferdig hus, Fantehuset, innsparingar og kven styrer båten?

Nyhende

Ragnhild Nedrelid (Arbeidarpartiet) er bekymra for at born og unge kan bli skadde. I Hjørungavåg står det eit hus og forfell (sjå biletet). Bygget er ei fare i seg sjølv og i tillegg er det massiv forsøpling både inne i bygninga og utanfor, skriv ho. Etter det ho kjenner til skal ei bedrift i Hareid kommune fått pålegg om rydding av tomta med frist 1. april 2019, utan at det har skjedd. Biletet er tatt 6. juni i år. Nedrelid lurer på kva ansvar kommunen har, og kva dialog har ein med fylkeskommunen når ting ikkje blir retta opp? Ho ber om orientering og handling.