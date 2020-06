Postomberinga blir redusert med 40 prosent

Nyhende





Frå 1. juli vil Posten redusere postomberinga frå fem dagar i veka til annankvar dag.

Fallande brevvolum og digitalisering er bakgrunnen for reduksjonen i talet på omberingsdagar. Avisutdelinga vil likevel framleis gå føre seg seks dagar i veka, og post i butikk vil gå som før.

Avdelingsdirektør Hans Jørgen Enger i Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit forklarer at formålet er å tilpasse tilbodet, slik at folk og næringsliv framleis skal ha eit godt posttilbod over heile landet.

– Postombering annankvar dag er betre tilpassa etterspurnaden i framtida etter posttenester, seier Enger i ei pressemelding.