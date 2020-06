67 færre heilt eller delvis utan arbeid på to veker

Nyhende

Dei siste to vekene har talet på heilt ledige i Hareid gått ned frå 217 til 195, noko som svarar til ein nedgang på 10,1 prosent. Det syner tal frå NAV Møre or Romsdal. Når det gjeld talet på delvis ledige har dette gått ned 4,5 prosent dei siste to vekene, frå 177 til 169. Det er til saman 364 heilt eller delvis ledige i Hareid, ein nedgang på 30 personar i løpet av dei siste fjorten dagane. Talet på folk som var heilt eller delvis arbeidsledige i februar, altså før koronakrisa, var 113 i Hareid.

I Ulstein er det 37 færre heilt eller delvis ledige i dag enn for to veker sidan, ein nedgang frå 687 til 650. 307 av desse er heilt utan arbeid. For fjorten dagar sidan var talet på heilt ledige i Ulstein 334. I februar var det 139 heilt eller delvis arbeidsledige i Ulstein.

Ser vi på naboane i Herøy har også dei hatt ein nedgang i talet på heilt eller delvis ledige, frå 704 for to veker sidan til 648 i dag. I febuar var 241 heilt eller delvis utan arbeid i Herøy.

I Sande er talet på heilt eller delvis ledige i dag 114, ein nedgang på 16. personar dei siste to vekene. I februar hadde Sande 56 personar som var heilt eller delvis utan arbeid.

Talet på heilt arbeidsledige i Møre og Romsdal er redusert med 762 personar. Det er no 6.740 heilt arbeidsledige i fylke, ein reduksjon frå 5,4 prosent til 4,9 prosent

– Det positive er at også talet på delvis ledige går ned. Nedgangen har vore på 643 og tel no 8.402 personar. Samla sett er 15.142 no helt eller delvis ledige i Møre og Romsdal, ein reduksjon på 1.405. Dette utgjer 10,9 % av arbeidsstyrken, det same talet som for landet elles. Til samanlikning var det 14. april i år 20.187 heilt eller delvis ledige i fylket, seier direktør Stein A. Veland i NAV Møre og Romsdal i ei pressemelding.

Her opplyser Veland at det mellom dei 6 740 helt ledige er 3 074 permitterte, og av dei 8.402 som er delvis ledige er 6 494 permitterte. Det er flest permitterte, heilt eller delvis, med yrkesbakgrunn innan industriarbeid (1887 personar), butikk- og salsarbeid (1 340 personar) og reiseliv og transport (1 228 personar).