Jaktar 18 år gamal rekord

Nyhende

Bislett Games måtte finne ein ny måte å gjennomføre årets stemne på som følgje av koronapandemien. Dermed vart Impossible Games født, der Karsten Warholm er eitt av dei store trekkplastera på Bislett.

Den doble verdsmeisteren på 400 meter hekk skal denne gongen prøve seg på ein spesiell distanse, då 400 meteren er bytta ut med 300 meter hekk.

I 2017 tangerte han verdsbestenoteringa til Llewellyn Herbert med 34,92 innandørs i Tampere. Eit år seinare small Warholm til med 34,26 på same bane. Det er også 22 hundredelar raskare enn verdsbestenoteringa utandørs. Dermed ligg mykje til rette for at Warholm kan ordne ei ny verdsbestenotering på Bislett.

Chris Rawlinson leverte 34,48 i Sheffield i 2002 og utandørs har ingen vore raskare på 300 meter hekk. Torsdag har Karsten Warholm sjansen til å sikre seg verdsbestenoteringa også utandørs og med fjorårets fantastiske sesong friskt i minne bør det vere godt håp om ei ny forrykande tid frå 24-åringen.

Vanlegvis ville Warholm hatt støtte frå fulle tribuner, og gjerne med ein stor delegasjon frå Dimna IL, men på grunn av smitteverntiltak går stemnet utan publikum. Det blir likevel mogleg å få med seg Warholm sitt første løp gjennom NRK si direktesending.