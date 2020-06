Flytebrygga treng nye fortøyingar

Nyhende

Ragnhild Nedrelid (Ap) hadde sendt inn spørsmål til formannskapsmøtet om når flytebrygga og gangbrua blir lagt ut. Ordførar Bernt Brandal svara at flytebryggja no er lagt ut, men dei må snarast gjere noko med dei gamle fortøyingane. Nye fortøyingar for sommarmånadane kjem på mellom 60 000 og 70 000. Brygga må då takast inn kvar haust. Kostnadane med dette vil kome på mellom 40 000 og 50 000 pr. år.