Nokre gaming-uttrykk

AFK. Away from keyboard. At du forlèt skjermen for ei stund.

Aim. Betyr å sikte med våpen. Du kan ha god aim eller dårleg aim.

Baile. Betyr å stikke av frå ein stad, til dømes om du vil kome deg unna fienden.

Banna. Frå det engelske ordet banned. At du er fjerna eller utestengd frå spelet. Ofte brukt i samband med nokon som juksar eller oppfører seg ufint i spel og då vert kasta ut av spelet.

Bot. At nokon er dårleg i spelet. Ein bot er ei nemning for ein datastyrt spelar.

Campe. Du berre gøymer deg på same staden hele tida.

Carrye. Frå det engelske ordet carry. Betyr at du ber laget ditt og gjør den viktigaste innsatsen for at laget vinn.

Default. Det betyr at du er nybegynnar. At du har berre på deg den første gratisdrakta i Fortnite for eksempel.

Ditche. At du droppar å spele med nokon. For eksempel at du lova å spele med nokon, men så spelar du med nokon andre i staden for.

GG. Good Game. Betyr at det har vore ei god runde i spelet og at du takkar for deg i spelet.

GLE. Good luck everyone. Når du ønskjer alle andre eit godt og hyggeleg spel.

Healing. I spel har du ei søyle opptil hundre prosent som syner kor mykje du toler av angrep før du døyr i spelet. Å heale betyr at du aukar denne søyla, at du gir seg sjølv meir helse.

Leave. Betyr å dra frå ein kamp.

MATS. Betyr materialar i et spel, som tømmer, stein, stål osv. Materiale du kan bygge med.

Noob. At du er ein nybegynnar i spelet og at du ikkje er flink i spelet.

Pushe. Betyr å angripe fienden. Vi må pushe dei.

Rez og revive. Betyr å gjenopplive spelfiguren slik at han eller ho kjem tilbake i kampen igjen.

Shielde. Betyr å beskytte nokon når de er under angrep. Å gi dei dekning.

Tier. Brukast i Fortnite når man har kjøpt eit battle pass. Det betyr at du får framgang i spelet sitt progresjonssystem og vinn gåver.

WP. Well played. At du seier til nokon at dei har spelt bra.

Kjelde: www.barnevakten.no