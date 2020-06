Mållaget ber kommunane sette krav til dei som lagar læremiddel

Nyhende

Noregs Mållag oppmodar kommunane om å stille krav til læremiddelprodusentane om å tilby dei same ressursane både på bokmål og nynorsk, når dei no skal kjøpe inn nye læremiddel.

Frå skulestart i haust blir nye læreplanar innførte på alle barneskular, i tillegg til 8. og 9. klasse på ungdomsskulane og vg1. Det gjer at skular, kommunar og fylkeskommunar over heile landet må kjøpe nye læremiddel både på papir og digitalt. No oppmodar Mållaget om å stille krav til læremiddelprodusentane.

– I dag må altfor mange nynorskelevar bruke digitale læremiddel på bokmål, seier Synnøve Marie Sætre, fungerande leiar i Noregs Mållag, i ei pressemelding.

Læremiddel på bokmål

Mange stader blir skrive- og leseopplæringa til nynorskelevane prega av læremiddel på bokmål.

– Nynorskelevar skal ha like god opplæring i hovudmålet sitt som bokmålselevar. For dei 75.000 nynorskelevane er det avgjerande at kommunane sikrar dette ved berre å kjøpe inn lovlege læremiddel. Det vil seie læremiddel som kjem ut på bokmål og nynorsk til same tid og pris, seier Synnøve Marie Sætre.

Mållaget utfordrar spesielt kommunane med nynorskelevar om å ta ansvar, og å stille krav til læremiddelprodusentane.

Positive sidemålstiltak

Dei siste åra har skular rundt om i landet prøvd «positive sidemålstiltak» i ungdomsskulen, der elevane byrjar med sidemål. Bokmålsskulane har kjøpt inn nynorske lærebøker i andre fag enn norsk, og på denne måten har elevane fått mengdetrening i skriving og lesing gjennom året.

– Dette har vore eit veldig populært tiltak, og det har gjort at elevane har vorte mykje betre i nynorsk, seier Sætre, som meiner denne hausten er rett tid for å starte slike sidemålstiltak.