Høyvik blir redaktør

Nyhende

Knut Arne Høyvik, opphavleg frå Ulsteinvik, tek over som ansvarleg redaktør i Bygderadio Vest.

I ei pressemelding skriv avtroppande redaktør, Paul Sundnes, at Høyvik vart vald på generalforsamlinga i radioen 9. juni.

Høyvik hadde ingen motkandidatar til vervet.

Paul Sundnes har vore redaktør i radioen sidan hausten 2011, då tok han over etter Arne Grimstad frå Hareid.

Knut Arne Høyvik er no pensjonist. Han har tidlegare vore fiskar og skipper og har jobba i fiskarlaget. Han er kjend for aviskommentarar og radiokåseri, og bur no i Haddal.