Lovar å vere synleg og til stades

Nyhende

Møre og Romsdal politidistrikt lovar å vere både synlege og til stades på sjøen i sommar.

I ei pressemelding kjem det fram at dei kjem til å har to politibåtar i drift, slik at politiet kan dukke opp i heile politidistriktet.

Leiar i politiet si sjøteneste, Leif E. Bergem-Ohr, ventar stor aktivitet på sjøen, og at det blir mange båtar i gjestehamner og attraktive uthamner.

- Vi kjem til å patruljere og drive kontroll og førebygging, seier han.

I fjor drukta åtte menneske i Møre og Romsdal, viser tal frå Redningsselskapet. Berre i Rogaland (14) og Nordland (11) var det fleire drukningsulukker.

- Vi ønskjer å førebygge alvorlege ulukker med fritidsbåtar og kjem til å ha hovudfokus på promille, seier Bergem-Ohr.