Ber foreldra vere tettare på ungdomen

Politiet på Søre Sunnmøre ber foreldre bry seg og vere tettare på ungdomen.

- Vi ser med uro på fleire hendingar den siste tida, der politiet opplever at mindreårige samlar seg og har fest med mykje alkohol, utan at vaksne er til stades eller kjenner til festen, heiter det i ei pressemelding.

Det er politioverbetjent Pål Inge Olsen, som er førebyggande koordinator i politidistriktet, som har sendt ut pressemeldinga.

Der kjem det fram at politiet er uroleg for at born skal gjere ting dei vil angre på i lang tid, at det skal skje ulukker og hærverk og at nokon skal skade seg.

Politiet gir no difor følgjande råd til foreldre:

· Ver nysgjerrig – veit du kvar barnet ditt er og kven det er saman med?

· Køyr og hent ungdomar, då veit du kvar han/ho er og kven dei er saman med

· Snakk med andre foreldre – ha dette som ein regel ved til dømes. overnatting

· Om du ikkje kan hente – ver vaken når ungdomen kjem heim

· Ver tilgjengeleg (på mobil) når barnet er ute, det kan trenge råd/assistande

· Snakk om kva som kan skje før det skjer. Dette kan hjelpe barnet med gode planar når dei må ta vanskelege val som gjeld td alkohol, sex og narkotika

· Om du gløymer det politiet har sagt: Bry deg og bruk sunn fornuft