To fekk ja, to fekk nei

Nyhende

Ulstein kommunestyre handsama fire søknader om å få lov til å selje alkohol. Det var berre ei av sakene som vart tekne for opne dører. Tre av sakene var unnateke offentleg innsyn. I dei sakene vart kameraet som overførte møtet slått av, og media og andre interesserte som ikkje sat i kommunestyret måtte forlate salen.

Søknaden frå Lokalbrygg As om å selje alkohol over nettet vart samrøystes vedteke avslått. Stian Lehmann Scheide (Høgre) bad om eit gruppemøte, men det første ikkje til at Høgregruppa eller andre foreslo at Lokalbrygg AS skulle få løyve til å selje alkohol i Ulstein kommune.

Avslag fekk også Ulsteinvik Bowling på søknaden sin om å skjenke alkohol. Delar av grunngjevinga er unnateke offentleg innsyn. Men avsnittet som seier at kommunestyret vurderer Ulsteinvik Bowling som ikkje eigna til å forvalte eit skjenkeløyve er ikkje unnateke offentleg innsyn. "Dette fordi det i løpet av inneverande løyveperiode er avdekt gjentekne brot på alkohollova, derunder mangelfull internkontroll, med påfølgande inndraging av skjenkeløyvet i desember 2019." heiter det i grunngjevinga.

Snorrebuda Mat- og vinhus får løyve til å skjenke både øl, vin og brennevin. Willy Solvang blir styrar for skjenkeløyset, Lene Emilie Strandebø blir vara for styrar. Løyvet kan ikkje utøvast for Strandebø har lagt fram dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkohollova.

Verona Ulsteinvik AS fekk også ja på søknaden sin om skjenkeløyve. Dei skal skjenke øl og vin. Styrar for skjenkeløyvet er Mussa Tekhle Rake, vara for styrar er Mariwan Umar Abdullah.