Nyhende

Før nedstenginga av Noreg var det mykje snakk om at me kom til å få så mykje tid om me skulle halde oss heime. Eg hugsar me snakka lettare humoristisk om dette i ein matpause på jobb. Hadde me det me trong? Nok garn, bøker og liknande? Eg tenkte at det ligg mange seriar på nett-fjernsyn eg gjerne skulle ha sett.