Opnar Holesanden med kaffi, kaker, sprit og avstand

Nyhende

Dermed blir det både jonsokfeiring og søndagskafé i tida framover. Det skriv KFUK-KFUM Hareid i ei pressemelding.

«Føresetnaden er at alle gjeldande smittevernreglar blir følgde. KFUK – KFUM Hareid står som ansvarleg arrangør under både jonsok og søndagskafeen gjennom sommaren. For å gjere det enklast mogleg for dei som er vertskap under holesandsøndagane, vil det bli delt ut konkrete køyrereglar i forkant», skriv dei i pressemeldinga.

Det første arrangementet som blir opna for publikum er jonsokfeiringa 23. juni, med både mat- og kakesal, i tillegg til brenning av jonsokbål.

«I år blir det luftigare mellom borda, vask mellom kvar bordsetting og færre innanfor døra samtidig. Vi håpar på forståing og godt samarbeid frå deg som kjem innom», heiter det i pressemeldinga.

Frå 28. juni til 23. august vil ein også opne Holesanden for søndagskafé. Unntaket er 12. juli då lokalet skal nyttast til eit privat arrangement.

Medan Holesanden har vore kornastengd har ein dugnadsgjeng i Holesandstyret gjort fleire oppgraderingar på området, mellom anna med oppgradering av toalett, vasstilførsel og uteområdet.

«Styret i KFUK- KFUM Hareid håpar mange vil ta turen i løpet av sommaren, anten det er for is og bading, kake og andakt eller pølser og prat», skriv KFUK-KFUM Hareid i pressemeldinga.