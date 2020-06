Nyhende

Ni av ti har no fått skatteoppgjeret sitt. Heile 2,2 millionar lønnstakarar og pensjonistar får skatteoppgjeret sitt måndag.

Dermed har over 4 millionar no fått skatteoppgjeret for 2019, melder Skatteetaten.

Nær 580.000 av desse har fått restskatt på i snitt 19.600 kroner, medan nesten 2,6 millionar har fått tilbake i snitt 11.200 kroner.

For dei som ikkje har fått oppgjeret no, er det løpande oppgjer mellom 14. august og 30. november.