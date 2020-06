Ulstein Næringsforum sin nye prosjektleiar er godt i gang:

– Det er mykje potensial i Ulstein kommune

Anna Klara Måseide har store ambisjonar for kva ein kan få til i Ulstein. Mellom anna ønskjer ho at Ulsteinvik skal vere «plassen å vere» for internasjonale fagnettverk og konsortium innanfor det maritime. Kanskje kan ein også arrangere «Ulsteinveka»?