– Kjempekjekt at folk kosar seg i Brandal, men demp musikken på natta

Badestranda i Brandal sentrum har blitt ekstra populær no etter den nye kaia stod ferdig. Brandal Vel synest det er veldig triveleg at folk kosar seg, men minner om at det etter kl. 23.00 bør vere nattero.