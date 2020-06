Arkitektane meinte det er for mange p-plassar

Nyhende

Ulstein kommune har engasjert to arkitektgrupper til å lage forslag til korleis sentrum, Ulshaugen og Holsekerdalen kan utviklast vidare. Arkitektar frå Kaleidoscope Nordic AS og Nordic Office of Architecture var på synfaringa i Ulsteinvik i verste sluddbyene i mai. Som dei sa på folkemøtet då dei presenterte skissene sine hadde dei fått med seg fire årstider på nokre timar. Kanskje det var medverkande til at dei ville ha fleire tak å søkje ly under?