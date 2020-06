Nyhende

Tidlegare i juni stilte Ragnhild Nedrelid spørsmål om kva ansvar kommunen har for å sjå til at bedrifter rettar seg etter pålegg frå fylkesmannen om å rydde opp. Ho viste til ein eigedom i Hjørungavåg der ein bygning står til forfall, og det er massiv forsøpling i og utanfor. Ho visste at born og ungdom har opphalde seg på tomta, og frykta dei kunne bli påført skade.