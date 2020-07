Ny president i Ulstein Rotary

Nyhende

Måndag vart det gjennomført presidentskifte i Ulstein Rotary. Det skulle skje under ei tilstelling på Skotholmen, men då Rotaryklubben var klare for avreise viste det seg at vegen var stengd etter ei trafikkulukke.

Ifølgje Rotaryklubben sine nettsider fekk den avtroppande presidenten, Bjørn Gunnar Tafjord, i all hast hyrt inn MS Hindholmen for å ta seg av transporten ut til Skotholmen.

Der kunne Tafjord overlevere Rotary-kjeda til sin etterkomar Lidun Hareide, som er president for Ulstein Rotary i 2020/21.