Frå tysdag kjem postbodet annankvar dag

Nyhende

Tysdag 7. juli er det slutt på utlevering av brevpost i postkassene kvar dag. Frå då av går Posten Norge over til å levere brevpost annankvar dag i staden. Det vil seie at brevposten blir levert tysdag og torsdag ei veke, og måndag, onsdag og fredag neste veke. For dei som har postboks vil det framleis bli levert post kvar dag. Posten har oppretta ei eiga nettside der ein kan sjå når det blir levert post på si adresse.

I ei pressemelding skriv posten at brevvolumet har gått ned med 70 prosent dei siste 20 åra og at ein difor ikkje ser på den noverande ordninga som berekraftig eller samfunnsøkonomisk lønsamt.

– Posten er opptatt av å gjere kvardagen enklare for alle, men i framtida vil det vere betre måtar å gjere det på enn fast besøk av postboda fem dagar i veka. I dag mottar kvar husstand i gjennomsnitt tre brev i veka, og i åra framover vil det bli enda færre brev, seier konsernsjef Tone Wille i Posten.

Samstundes som Posten har opplevd ein kraftig nedgang i brevposten, går pakkevolumet kraftig opp som følgje av auka netthandel. Difor vil Posten i løpet av det komande året plassere ut 1000 pakkeboksar rundt om i landet, som ein skal kunne bruke døgnet rundt ved hjelp av ein eigen app.