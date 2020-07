Nyhende

Geilane Velforening har fått løyve av Hareid kommune til å setje opp ein gapahuk på den kommunale leikeplassen i Geilane byggefelt. Dei har planlagt at gapahuken kan stå på basketballbanen. Denne banen er ikkje i bruk meir, og asfalten er gåen.

Ved å leggje gapahuken hit er gapahuken også tilgjengeleg for rørslehemma. Å setje opp gapahuken trur dei vil auke aktiviteten, samhaldet og dugnadsånda i byggefeltet. Dei trur også at det vil gjere Geilane meir attraktivt for tilflytting.