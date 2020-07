Fleire merknadar til industriområde på Risneset

Nyhende

3. juni sende Hareid kommune ut detaljreguleringa for Risneset i Hjørungavåg ut på høyring og offentleg ettersyn. Fristen for å kome med innspel eller høyringssvar er sett til 17. juli. Hareid kommune skriv i varselet om høyring og offentleg ettersyn at føremålet med planarbeidet er å legge til rette for å trinnvis transformere området frå masseuttak til industriområde.