Interessa for bubil har eksplodert

Nyhende

Interessa for bubil har auka enormt i år. Forhandlarar melder om kraftig vekst i både sal og utleige.

– Det har vore heilt sinnssjukt. Vi snakkar ketsjupeffekt gonger to. Vi har bilar inne, men vi har ikkje heile det sortimentet vi pleier å ha, seier dagleg leiar Arthur Rasmussen i bubilkjeda Arve Opsahl til Bergens Tidende (BT).

Elskar fridomen på landevegen Evald (89) og Åsta (87) må vel seiast å vere godt vaksne då dei debuterte som bubileigarar.

Han fortel til BT at tal han har fått frå Opplysningsrådet for Veitrafikken viser at det samla salet av nye bubilar har auka med rundt 30 prosent i Hordaland til no i år, samanlikna med same periode i fjor.