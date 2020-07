Skal forske på samanhengen mellom song og smittespreiing

Nyhende

Det er knytt stor usikkerheit til samanhengen mellom song og spreiing av koronaviruset. Samanhengen skal no belysast i eit forskingsprosjekt.

Generelt er det forska lite på song og dropesmitte. Krafttak for sang er difor glade for at Norges korforbund har tatt initiativ til eit forskingsprosjekt som skal belyse problemstillinga, skriv organisasjonen Kraftak for sang i eit nyheitsbrev.

Andre som stiller seg bak prosjektet er Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund, Den Norske Opera & Ballett, Kyrkjerådet og NTNU med fleire. Resultatet frå forskinga blir ferdig ein gong sommar.