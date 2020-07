Stenger andre etasje på legesenteret

Nyhende

Andreetasjen ved Ulstein legesenter vert stengt i vekene framover på grunn av ferieavvikling.

– Samstundes vert ordninga med vakthald ved inngangen avslutta, fortel smittevernlege i Ulstein, Michael Dahl.

Legesenteret har under koronasituasjonen hatt hjelp frå kommunalt tilsette til å ta i mot pasientar og geleide dei dit dei skal.

– Dette har fungert veldig bra og har vore til god hjelp. Men no vert denne ordninga avvikla og vi vil unngå at folk berre møter opp i resepsjonen i første etasje for å teste seg for covid-19. Ring legesenteret og gjer ein avtale før du møter opp for testing, ber smittevernlegen.

Ved legesenteret er det utført rundt 30 testar den siste veka, eit tal som har halde seg nokså stabilt dei ssite vekene.

– Det er naturleg at det vert litt meir "snufs og snafs" no når vêret har vore så kjølig, og at folk då gjerne vil teste seg. Men ta kontakt på telefon først, ikkje oppsøk legesenteret for testing utan avtale, oppmodar Michael Dahl.