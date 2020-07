Bustadhus brann ned til grunnen i Brandal

Nyhende

Like over klokka 18.00 laurdag kveld fekk politiet melding om at det brann i ein carport/bubil tilknytta eit hus i Indredalen i Brandal.

Politet fortel på Twitter at det er opne flammar frå carporten/bubilen, men at naudetatane er på staden. Alle dei som bur i huset er ute av bygget. Politiet oppmodar elles naboar til huset om å late att vindauga på grunn av stor røykutvikling.

I følgje Sunnmørsposten sin journalist på staden har brannen spreidd seg til huset.

Huset let seg ikkje berge og brannvesenet foretok ei kontrollert nedbrenning av bustadhuset som var heimen til fem personar.

Det er førebels uklart kva som er årsaka til brannen.

- Det vil bli sett i gang etterforsking måndag, opplyser operasjonsleiar i Møre og Romsdal politidistrikt, Tor Andre Gram Falck, til NRK Møre og Romsdal.