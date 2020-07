Nyhende

Like over klokka 18.00 laurdag kveld fekk politiet melding om at det brann i ein carport/bubil tilknytta eit hus i Indredalen i Brandal.

Politet fortel på Twitter at det er opne flammar frå carporten/bubilen, men at naudetatane er på staden. Alle dei som bur i huset er ute av bygget. Politiet oppmodar elles naboar til huset om å late att vindauga på grunn av stor røykutvikling.

I følgje Sunnmørsposten sin journalist på staden har brannen spreidd seg til huset.