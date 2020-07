Nokre historier frå folkelivet i Hareid

Nyhende

Rise-ledet

Lensmann Bernhard Harkjerr var i si tid leiar for Heimevernet. Ein dag hadde hareidsdølingane HV-øving på Hareidseidet, og lensmannen sa: ”No kjem fienden frå Ulsteinvik på veg mot Hareidseidet. Kva skal vi gjere?” Andreas Rise tok ordet og sa: ”Hadde det vore ein tanke å late att Rise-ledet?”

Rise-ledet stod fremst i Hareidsdalen der det i dag er ei busslomme.

Ishavsskipper Sverre Moldskred

Sverre Moldskred var både skipper og notbas. Han var skipper på mellom andre MS Årvak, MS Brandalingen og M/S Polaric. Skipet M/S Brandalingen eigde han saman med Sverre P. Brandal. I 1945 kom M/S Minna til Brandal. Sverre lånte denne skuta og leigde inn mannsskap. Ingolf Røren var skipper og Sverre var notbas. Sverre eigde notbruket på M/S Minna. Brandølingane var av fleire grunnar misnøgde med Hareid kommune. Sverre Moldskred brukte å gå til doktor i Ulsteinvik. Han tok bussen frå Brandal til Ulsteinvik. Han fortalde at han brukte å knipe igjen augene når han reiste gjennom Hareid. Han let ikkje opp augene før han var komen til Bjåstad der farsslekta hans kom i frå. Hareid ville han ikkje sjå.

Sverre Moldskred fortalde at han og kona Astrid ein gong dei var på tur måtte overnatta i eit skrå-kott. Han sa at der var så trongt at han måtte ha føttene ut gjennom vindauge.

Sverre fortalte at når han reiste til Ålesund tok han med vekkjarklokka i frakkelomma. Han hadde ei gullklokke, men den ville han ikkje bruke.

Ein gong Sverre var i Kvitsjøen var det sterk kulde og skuta fraus inne. Det vart freista med ulike måtar å kome seg laus på. Myr-Sevrin hadde tau rundt seg og gjekk på isen med eit spett. Sevrin hadde mist nokre spett og fekk då klar ordre om å ikkje miste fleire. Isen gav etter, Sevrin forsvann i djupet og var tung å dra opp att. Sverre Moldskred påstod at Severin Liavåg ikkje hadde sleppt spettet. Då Sverre seinare fortalde denne historia sa han: ”Han Sevrin måtte ha vore veldig djupt, for han hadde sand i augnebrynene når han kom oppatt.”

Fargen på bilen

Kranførar på Ulstein verft, Arild Bogfjelldal, vart ein dag stansa av UP på Hareidseidet. Politiet fann svært mange manglar med bilen hans. Arild kom frå Helgeland. Då UP skulle fare frå staden sa han på nordnorsk: ”Ka synst dokker om fargen?” Då drog politifolka på smilebandet.

Dokterkontor

Lydia Røyset datt ein gong ved samvirkelaget på Hareid. To damer hjelpte henne til dokteren. På veg til dokterkontoret miste ho den eine skoen. Ein eldre mann frå Rise såg at nokon bar inn ein sko til doktoren. ”Hekje dokterane nok å gjere utan at dei skal bry dei med skoarbeid?” kommenterte han.

Ein hareidsdøling gjekk til dokteren og sa han hadde fått ryggmatisme. Då dokteren ville vite kva ryggmatisme var for noko, svara pasienten: ”Sist eg var her hos deg sa du eg hadde revmatisme, men då var smertene lenger nede”.

Otto Holmås

Otto Holmås var prest i Ulstein og Hareid. I Hareidsdalen brukte han å ta med ei dame som haika med han til kyrkje. Ein søndag Holmås reiste til Hareidskyrkja var alle passasjerarseta opptekne, så han berre vinka til den haikande dama. Dama vart forskrekka over åtferda og påstod seinare at presten ikkje kunne vere edru, sidan han hadde vinka til henne.

Makkota- vêr

Ei gamal historie fortel at ein kar som gjekk frå Ulsteinvik til Hareidseidet møtte eit veldig uvêr og søkte ly bak ein stein. Mannen hadde tilnamnet Makkota fordi han hadde makk i makkebretten på buksa (lengst nede) når han fiska. Etter dette vart dårleg vêr kalla «Makkotta-vêr».

Salmesong

Harald Skodjereite fortalde at ein arbeidar på Hjørungavåg verft hadde med seg matpakke og eit kokt egg til lunsj. Egget var alltid blautkokt. Mannen fortalte at kona brukte å synge når ho kokte egget. Ein dag kokte nokre medarbeidar egget hans litt ekstra. Då mannen opna egget sa han: ”I dag har ho sunge eit vers for mykje”.

Sverre A. Riise

Sverre var ein fargerik ordførar i Hareid frå 1956-1967. Han var ein god ”hestehandlar” og talsmann for å få bygd fiskerihamn, molo, kjøpmannsgate og ferjeleie i bygda. Sverre klarte også å få til ferjekai på Sulesund. Han var ein talsmann for samanslåing av Ulstein og Hareid kommune og ville at Tussa Kraft kunne ligge på Eidet, men ulsteinvikarane sa nei. Når han drog til Oslo, hadde han med seg mør som han delte ut på møta der. Den gode møren var laga av sonen Arnleif.

Ein gong reiste Sverre Riise, Alv Bjåstad og presten Bjørlykke til Oslo for å forhandle om prestestilling til Hareid. Sverre sa at Hareid måtte få seg sin eigen prest, sidan det var altfor travelt for Bjørlykke å gjere presteteneste både i Ulstein og Hareid. Sverre prøvde å gi ordet til Bjørlykke, men presten sa ikkje eit ord. ”No ser dokke. Han er så sliten at han greier ikkje å seie noko”, sa Sverre då.

Ein gong søkte Hareid kommune etter midlar frå Statens ungdoms- og idrettskontor. Rolf Hofmo var kontorsjef for STUI- avgjerdslene fram til sin død i 1966. Sverre Riise reiste til Oslo for å påverke søknaden. Rolf vart i godt humør og sa: ”På søknaden blir det dessverre ingen ting. Men for historiene dine gir jeg kommunen 10.000 kroner».

I 1967 hadde Hareid brukt opp kapitalen sin for kortsiktige lån. Sverre Rise reiste til eit departement i Oslo for å forhandle om meir lån. Dei trengde 30 000 kroner til grasbane på Hareid. Sverre sa at nokre franskmenn leitar no etter dei to gullkistene til jomsvikingen Bue Digre ved fludene i Hjørungavåg. Han sa at han reknar med at gullkistene vert funne ganske snart. I departementet likte dei godt historia til Sverre og han fekk låne meir pengar.

Nikol Nevstad

Nikol Nevstad kom frå Skeide og byrja som dreng hos Karl Rise. Nikol vart forelska i dottera til Karl, ho Ragnhild. Men Karl var ikkje heilt fortruleg med at Nikol skulle fare med dottera hans. Ein dag vart det usemje mellom Nikol og den eldste broren til Ragnhild, Johannes. Nikol tok då tak i Johannes og kasta han over høylasset med sine kjempekrefter. Då vart Karl Rise trygg i si sak. Når Nikol greidde å ta Johannes på denne måten, så greidde han også mange andre ting. Nikol, som var kjend for sin råkande og fantasifulle replikk, vart gift med Ragnhild og busette seg på ein av gardane på Nevstad. Nikol var ein dyktig gardbrukar, skreddar og skomakar. Han dyrka opp mykje jord. Under krigen var det rasjonering på sukker, men Nikol meinte at sukker var gift og gav det bort slik at borna på Rise kunne lage seg karameller.

Nikol var svært kry av broren sin i Amerika som hadde ein stor gard som heldt seg med eige jordskjelv. Han fortalde at han også åtte eit hus med høge salar og elfenbeinsengar. Lidvar Rise skriv: ”Sigvald hadde kilometervis med kyr på bås-og tenestetausene sat på rad og rekkje og mjølka heile natta-for det var Sigvald som forsynte New York med mjølk og fløte. ”

Ein gong leika Nikol, Ragnhild og nokre andre Spillevinken. Ragnhild gøymde seg og Nikol gjekk rundt og brølte som ein okse. Då dei fann Ragnhild ropte dei: ”Spillevinken er funnen”.

Dårleg akustikk

På 1960-talet kjøpte ei dame frå Hareid ei skibukse med hemper under hælen. Då dama kom heim att fann ho ut at det var dårleg strekk eller elastisitet i buksa. Ho reiste attende til Ålesund for å bytte buksa. Dama var litt dårleg i framandord og sa til ekspeditøren: ”Det er så dårleg akustikk i brokja at eg vil bytte ho.”

Traktor

I tida kring 1950 var det mange som kjøpte seg traktor. Ove Fylling har fortalt at ein hareidsdøling skulle køyre om bord i ferja med den nye traktoren sin i Ålesund. Han køyrde om bord, men greidde ikkje å bremse - og hamna i sjøen.

Ein mann frå Flø var uheldig med traktorkøyringa si. Han køyrde berre i fyrste gir frå Hareid til Flø og øydela motoren.

Meir heldig var vel han som skreiv til ei dame og sende foto av traktoren og ikkje av seg sjølv.

Karsten Rise

Karsten Rise voks opp på Rise i ein syskenflokk på åtte. Karsten og brørne hans var flinke og slagferdige med ord. Dei var også omgjengelege. På sine eldre dagar jobba Karsten som sjauar på Ulstein verft. Han var flink å teikne, og teikna ofte dansande grisar eller hestar på skutsida på båtane. Ein gong sa han at kunst i dag var «å hive ei kurue på ein lødevegg».

Karstein Rise brukte ordet matarøyte. Matarøyte tydde å bruke opp energien frå maten til unyttige ting som til dømes idrett. Karsten er oldefar til Karsten Warholm. Eg trur ikkje Karsten Rise hadde brukt dette ordet i dag som oldefar til ein verdsmeister.

Revefarm

I 1925 kom revefeberen til Hareid. Rev var ofte det store samtaleemnet etter gudstenesta i Hareid kyrkje.

Bøndene fekk gode prisar for pelsverka sine. Ein ung grimsting sa: «Det skal bli eit liv å ha fire born og ei kone som ropar om pels heile dagen».