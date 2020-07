Verdspremiere for film om bygderadioen

Nyhende

Skrive av Svein Aam, Møre-Nytt

Møre-Nytt:

Kinofilmen Radiokameratane om Bygderadio Vest får uoffisiell verdspremiere i Fosnavåg og Volda søndag 9. august.

Først i oktober får filmen offisiell premiere då den skal visast under Bergen Internasjonale Filmfestival, BIFF.

- Filmen har vore klar sidan i vår, så no gler vi oss veldig til at den endeleg kan visast for publikum i Volda og Fosnavåg, seier produsent André Folkestad i Herlig Film og TV, som står bak produksjonen.

Det var Folkestad som for tre år sidan fekk idéen til filmen då han litt tilfeldig fekk inn sendingane til Bygderadio Vest på den gamle FM-radioen han hadde i bilen. Filmprodusenten, som også har lang radioerfaring frå NRK og P4, blei sjarmert av både programleiarane og sakene som blei tatt opp.

- Bygderadio Vest går mot radio-straumen på fleire måtar. Dei held framleis fast på sendingar på FM-nettet, inga sak er for lita eller stor, og sakene dei tek opp blir ofte bretta ut med så stor tyngde at sjølv NRK P2 ville gitt seg for lenge sidan, seier Folkestad i ei pressemelding.

- I tillegg er radioen eit resultat av eit enormt dugnadsarbeid som det står stor respekt av. Gratisarbeidet som blir lagt ned både i redaksjonen og rundt det tekniske gjer at Bygderadio Vest kan sende lokalt radioinnhald til alle dei sju kommunane på Søre Sunnmøre.

