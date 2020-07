Nyhende

Dei to karane frå Ulstein og Hareid, Benjamin Bergseth (22) og Mathias Hareide (23), gjekk til topps i Hamar Game Collective sitt talentutviklingsprogram GameLab Hamar. Det er eit to år langt program som skal gjere at dei får ein god grunnmur til å utvikle spel, og skal hjelpe "Frog Quota", dei to karane sitt spelstudio, både økonomisk og kunnskapsmessig. Det blir investert heile 3,5 millionar kroner over dei to åra inn i dette prosjektet.