Nyhende

Havila Shipping skriv i ei pressemelding at Total DK har forlenga kontraktane for PSV-fartøya Havila Fanø og Havila Herøy. Forlenginga er frå den eksisterande kontrakten gjekk ut fram til 1. juni 2021. Total DK har tre månadlege opsjonar for kvart av fartøya.