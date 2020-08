Nyhende

Erlend Fiskaa Ødegård har skrive eigne songar i ei årrekke og delteke på UKM ved fleire høve opp i gjennom borne- og ungdomsåra, men først no kjem 20-åringen ut med sin første EP, noko som er ein mellomting mellom ein "single" og eit heilt album. På EP-en kjem det totalt til å vere fem songar, men den eine songen, "I See You", har allereie vore ute ei god stund som enkeltlåt på Spotify.