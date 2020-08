Ber folk halde seg heime

Nyhende

Smittevernlegane og kommuneoverlegane både i Ulstein og Hareid går no ut med råd til innbyggarane, for å hindre fleire smittetilfelle av korona.

Det siste påviste smittetilfella i Ulstein og Hareid var i slutten av mars, men talet på smitta er no aukande i Noreg.

- Svært mange av dei nye smittetilfella skuldast at folk har vorte smitta under reiser til utlandet. Vi kan ikkje forby folk å reise til utlandet, men vi ber folk nøye vurdere om det verkeleg er nødvendig å reise ut av landet no. Du tek ein risiko viss du reiser ut av Noreg. Eg ber alle ta ansvar og vil seie det slik at vi alle no må innstille oss på å vere i Noreg resten av året, seier smittevernlege i Ulstein, Michael Dahl.

Gjeld dette også reiser til såkalla grøne land, der smittetala er lågare?

- Ja. Fleire av dei grøne landa nærmar seg raudt. Blir det raudt medan du er der, må du sitje ti dagar i karantene når du kjem heim. Det er på sin plass å informere om at karantene ikkje kvalifiserer til sjukmelding. Som arbeidstakar må du då anten ta ut ferie eller permisjon utan løn, seier Dahl.

Han har konferert med kommuneoverlege Norunn Kirkebø Elde, og dei er samde om å be innbyggarane i Ulstein ta ansvar.

- Vi er alle brikkar i eit stort puslespel. I tillegg til å halde fram god handhygiene og å halde avstand til andre, ber vi no alle vurdere reiseaktiviteten sin. Å reise betyr ofte offentleg transport og at ein blir meir eksponert for ukjende menneske, seier Dahl.

Men skjønar du ikkje at nokon har behov for å reise til utlandet?

- Ja, vi har full forståing for dei som jobbar i maritim næring, til dømes. Dei må ut og reise for å oppretthalde verksemda. Men dei er i ein heilt annan kategori enn dei som er turistar og berre vil reise til Spania for å sjekke om plenen på sommarhuset ser ok ut, seier Michael Dahl.

I Hareid er smittevernlege Vidar Vollsæter samd i at folk bør halde seg mest mogleg i heimkommunen sin dei næraste månadene.

- All reising inneber meir kontakt med andre menneske, så ideelt sett bør folk halde seg heime. Borte bra men heime best er det noko som heiter, og i denne samanhengen er heime absolutt tryggast, seier Vollsæter.

Ulstein kommune krev no at alle tilsette som har vore i utlandet, skal vere ti dagar i karantene, eller i karantene til dei har fått negativ koronatest, når dei kjem heim.

- Eg vil be alle som har vore i utlandet, både grøne og raude land, om å teste seg for Covid-19-smitte. Vi har kapasitet til det her på legesenteret, seier Michael Dahl i Ulstein.