Ungdomsveke i Ulstein

Nyhende

I slutten av juni var det arrangert ungdomsveke for ungdom mellom 13 og 18 år, og no neste veke blir det igjen ungdomsveke for denne aldersgruppa. Ungdomsveke er eit samarbeid mellom Ung Arena Ulstein, Bell Ungdomsklubb og MOT. Dei har gode sponsorar på laget som Gjensidigestiftelsen, Ulsteinvik Sanitetsforeining Sparebank 1.

Vedrana Terzic fortel at dei har klar mange kjekke aktivitetar.

Strandvolleyball i parken

Måndag blir det strandvolleyballturnering og strandhandballstraffekonkurranse i Saunesparken. Der blir det også kiosk.

Hengjekøyeutflukt

Tysdag blir det hengjekøyeutflukt og grilling i Bugardsmyrane. Det blir oppmøte i gapahuken i Bugardsmyrane. Dei som ikkje har hengjekøye kan låne frå BUA. Dei har sju til låns, det er berre å seie frå til Vedrana om du vil låne.

Kinoframsyning på Sjøborg

Onsdag blir det kino på Sjøborg. Kinobillettane blir sponsa av Ulsteinvik Sanitetsforeining. Filmen dei skal sjå er «The Peanut Butter Falcon». Her er det plass til femti ungdomar, påmeldingsfrist er tysdagskvelden.

Quiz i festivalteltet

Torsdag er det quiz i festivalteltet under Trebaatfestivalen. PÅ kvelden er det quiz for vaksne, men på ettermiddagen er det ein eigen quiz for ungdomar. Quizen blir arrangert som Kahoot, og er i samarbeid med Sparebank 1 og Trebaatfestivalen. Ein kan vere maks fem personar på kvart lag.

Kanonballturnering

Laurdagskvelden er det kanonballturnering i idrettshallen på Ulstein Arena. Dette bruker å vere veldig populært. Også her kan eg vere maksimalt fem personar på kvart lag.

Må melde seg på

På grunn av smittevern må ungdomane melde seg på dei ulike arrangementa i forkant. Kvart arrangement har eit øvre tak på 200 ungdomar, bort sett frå kinoen der det er plass til 50. Vedrana Terzic fortel at det er eit enkelt standardskjema ungdomane må fylle ut, det ligg lenke for påmelding frå arrangementa som er lagt ut på Facebook.

Det er meldt sol og fint ver neste veke, så det lover bra.