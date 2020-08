– Det er alltid kjekt å spele i Ulsteinvik

Nyhende

Adam Douglas frå Oklahoma bur no på Hadeland med kone og barn, men den første tida si i Noreg heldt han til på Sunnmøre. Han spelte i lag med soul- og bluesbandet Woodleg Odd frå Ørsta og Sykkylven. Sommaren 2007 turnerte han med bandet, og så kom han flyttande i september same år for å satse på musikken. Han hugsar godt første konserten dei spelte i lag etter dette, det var på Kaffebaren. – Det var eit eventyr, eg visste ikkje kor lenge eg skulle bli buande i Noreg, seier han.