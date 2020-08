Nyhende

Fredag denne veka, midt under Trebaatfestivalen, opnar Skaparhuset dørene for første gong. På grunn av smittevernomsyn blir opninga eit lukka arrangement for inviterte gjester.

Men etter det formelle opningsprogrammet blir det "ope hus" utover ettermiddagen. Kodeklubben vil stå for aktivitetar.

Panelsamtale om innovasjon og læring i ei krisetid

I programmet under opninga vil dei vise korleis korleis Skaparhuset i praksis skal vere eit verktøy for innovasjon i regionen gjennom å utvikle ein arena på tvers av bedrifter, bransjar og sektorar.

I tillegg til å vise fram lokala og demonstrere ulik bruk av dei, blir det ein panelsamtale der temaet er «Innovasjon og læring i ei krisetid». Dagleg leiar i Mafoss, Jan Thormodsæter, er styreleiar i Skaparhuset og vil leie samtalen.

I panelet deltek Jogeir Romestrand (Entec Group), Tore Roppen (Prodtex), Kariann Dimmen Flovik (assisterande fylkesutdanningsjef), Synnøve Hedemann Amdam (digital kompetanse Høgskulen i Volda) og Vegard Gurskevik (ny skulesjef i Ulstein).