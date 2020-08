Nyhende

– Festivalen har betydd mykje og vore ei viktig inntektskjelde for oss i alle år, og det kjem den heilt sikkert til å vere i år også. Det brukar å kome mykje folk hit og det brukar å vere god stemning. Vi brukar å ha veldig god omsetnad under festivalen, så den er viktig for oss, seier Greta Overvåg, som eig og driv ein klebutikk i Ulsteinvik sentrum.