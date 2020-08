Bur seg på auka pågang

Nyhende

Legesentera på Hareid og i Ulsteinvik bur seg på at endå fleire kjem til å be om å få ta koronatest.

Helsedirektoratet sende måndag ut ei pressemelding, der dei fortalde at frå og med onsdag 12. august kan alle som mistenkjer at dei er koronasmitta, få høve til å teste seg.

"Det er viktig at alle som no trur at dei kan vere smitta eller har forkjølingsliknande symptom, nyttar høvet til å teste seg. Koronatesting er gratis og svaret får ein etter éin til to dagar ved å logge seg inn på helsenoreg.no", sa assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i pressemeldinga.

Måndag denne veka var 34 personar innom Ulstein legesenter for å sjekke seg for korona. Smittevernlege i Ulstein, Michael Dahl, reknar med at talet på testar i Ulstein kjem til å bikke 100 denne veka.

- Det blir i så fall det høgaste talet sidan vi starta med testinga, seier Dahl.

Han er budd på auka pågang, og fortel at legesenteret framleis kjem til å ha eit system for å vurdere dei som ber om test.

- Alle som har vore i utlandet og alle som har symptom bør testast. Alle som kjem frå utlandet hit for å jobbe, bør testast- det skjer hos bedriftshelsetenesta. Inntil vidare held vi fast på testdagane måndag, onsdag og fredag, seier Dahl.

På Hareid legesenter vart 53 personar Covid-19-testa sist veke. Alle testane var negative. Måndag var talet 25, resultata der er enno ikkje klare.

- Vi håper vi har kapasitet til å ta unna den auka pågangen det truleg blir frå onsdag, men eg må presisere at det ikkje er nok med berre eit ønske om testing. Pasienten må også ha ein mistanke om smitte, så det spørsmålet må folk vere budd på å få, seier smittevernlege i Hareid, Vidar Vollsæter.

Ifølgje dei nye retningslinjene frå Helsedirektoratet (ekstern lenke) bør helsetenesta tilrå testing for alle med nyoppstått luftvegsinfeksjon eller andre symptom på covid-19, og dessutan alle som kan ha vorte smitta av viruset, anten som nærkontakt eller etter reise i eit land med høg smitteførekomst dei siste ti dagane. Andre grupper kan testast etter ei vurdering frå ein lege.

Dersom personar som ikkje har smittesymptom eller som ikkje har vore eksponert for smitte testar positivt, må resultatet stadfestast av ein ny test.