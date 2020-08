Slik blir retningslinene i Ulstein for det nye næringsfondet

Nyhende

Ulstein formannskap hadde møte i dag og vedtok retningslinene for ekstraordinært kommunalt næringsfond i samband med Covid-19.

I sommar vart det klart at staten betalt ut ekstra millionar til kommunale næringsfond, for å støtte lokale bedrifter. Ulstein kommune fekk utbetalt i overkant av 2 millionar norske kroner. Tildelinga skal gjere kommunane i stand til å legge til rette for auka aktivitet, sysselsetjing og verdiskaping basert på lokale utfordringar, behov og potensial. Ordninga er landsdekkande.

Covid 19-næringsfond Friske kroner bles nytt liv i dei kommunale næringsfonda i Ulstein og Hareid. Pengane skal gå til å få opp aktiviteten i lokale bedrifter som slit i samband med koronaviruset.

Men før Ulstein kommune kunne betale ut pengar, måtte dei ha på plass kva kriterie dei skulle dele ut pengar etter. Formannskapet slutta samrøystes opp om tilrådinga frå administrasjonen, som sa at Ulstein set ei øvre grense på 30 000 kr per arbeidsplass tiltaket skal utløyse, og opptil ein totalsum på 200 000 kr per tiltak. Formannskapet har mynde til å gå utover dette ved særskilde tilfelle. Det er også viktig at tiltaket ikkje er påstarta før dei får pengar til det.

Vedtaket var samrøystes.

Lenke til retningslinene.