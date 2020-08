Kven er det eigentleg som eig Bjørndals Minne?

Det er mi von, at dette vil hjelpe til at fleire unge ulsteiningar vil drøyme draumar som vert til verkligheit.

Etter Ulstein bibliotek flytta ut av Bjørndals Minne, har det vore diskusjonar om kva huset bør brukast til, og kven som eig det.

Bjørndalfondet har tilbode kommunen å kjøpe bygget til takst, men då krev dei samtidig at bygget i nyklassisistisk stil ikkje vert endra utvendig. Kommunen avslo å kjøpe bygget.

Kommunestyret var ikkje avvisande til kjøp Det vart fleirtal i Ulstein kommunestyre for å gå i forhandlingar om å kjøpe Bjørndals Minne noko rimelegare.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har vurdert kven som eig bygget, og kom til at det ikkje er kommunen, men Bjørndalfondet.

I fjor haust viste Stiftinga Bjørndalfondet til at kommunen ikkje har betalt husleige til stiftinga alle dei 30 åra biblioteket heldt til der. Under «open talarstol» oppmoda Olav Sæter, styremedlem i Bjørndalfondet, kommunen om å løyve pengar til å halde bygget i forsvarleg stand. Eller at dei kjøper heile bygget til takst.

– Kommunen har ikkje betalt husleige på 30 år

Ber KS om hjelp

Ulsteinordførar Knut Erik Engh har kontakta KS Advokatane der han ber om hjelp i denne saka. «Det som er uklart er om dette er ein kommunal eigedom delvis finansiert med private gåvemidlar, eller om eigedommen tilhøyrer stiftinga Bjørndalfondet i hovudsak finansiert med kommunale midlar» skriv han til advokaten.

Gamle brev frå Magnus Bjørndal

Ordføraren har besøkt interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal og funne ein del gamle dokument som han har sendt til KS, mellom anna brevvekslinga mellom Magnus Bjørndal og Ulstein kommune.

Den 28. desember 1944 sende Bjørndal eit brev til den norske ambassaden i Washington D.C. Fabrikkeigaren la med ein sjekk på 10 000 dollar, som skulle utbetalast til Ulstein kommune «så snart som mulig efter Norges befrielse.»

I dette brevet skreiv han at pengane kan nyttast av dei valde tillitsmennene i kommunen etter følgande reglar: «Dette beløp skal kalles Bjørndals Fondet og kan brukes med en gang til å avhjelpe nød ved at gi lån til anskaffelse av fiskeredskaper til fiskerne. Restbeløpet samt tilbakebetalte midler skal tilfalle Ulstein Folkebibliotek og skal fortrinsvis brukes til bygning av hus for biblioteket. En tomt til dette hus skal tilsidesettes av min fars gård hvortil jeg har odelsrett.»

Ulstein kommune takka hjarteleg for pengane. Ordførar Leif Saunes skreiv at noko sånt ikkje hadde skjedd tidlegare i kommunen si historie, «Vi ville mest ikkje tru våre eigne augo då vi såg det, så storfeldt var det.»

Og etter den andre verdskrigen var slutt, og dei hadde fått på plass vedtekter, vart pengane overførte. Det utgjorde rundt 50 000 norske kroner.

I brevvekslinga skriv Bjørndal om kor gode minne han har frå han hjelpte bestefaren med biblioteket. «Denne vesle gåva kan derfor betraktast som renter på det eg sjølv har fått frå Ulstein» skriv han og håper «dette vil hjelpe til at fleire unge ulsteiningar vil drøyme draumar som vert til verkelegheit.»

Vedtektene frå 1945

Paragraf 1 i vedtektene frå desember 1945 seier at Bjørndalfondet er Ulstein kommune sin eigedom, men skal ha eit eige styre.

Vidare i vedtektene står det at styret skal ha tre medlemer. Det står at ordføraren er sjølvskriven. Ein av dei andre medlemene skal vere lærar, og om det er råd av huslyden Bjørndal.

Fondet skal brukast til å skaffe Ulstein eit lite med tidhøveleg bibliotek med lesesal, helst av eldfast konstruksjon. Ved døra til biblioteket skal det setjast opp ei minnetavle der det står at dette er til minne om lærar Martinus Bjørndal.

Det står vidare at dersom det er mogleg med pengane som er i fondet, eller ved støtte frå offentlege eller private, kan det i tillegg til bibliotek byggjast ein møtesal med andre tilliggande rom høveleg for skule, føredrag osb. Det blir overlate til styret å fastsetje dette. Styret for fondet skal ha full råderett over fondet sine midlar til ovannemnde føremål, og rår over korleis biblioteksbygget skal nyttast. Men det skal kvart år sendast melding til heradsstyret som skal sjå til at midlane blir rett og klokt brukt. Og det skal førast rekneskap over fondet sine midlar, som skal reviderast og godkjennast av heradsstyret (det som no blir kalla kommunestyre).

Kommunen var byggherre

Vidare i dei gamle dokumenta som ordførar Engh har sendt KS ser ein at det var Ulstein kommune som var byggherre då bygget vart oppført.

Det ligg også med utdrag frå eit hefte rådmann Asbjørn Waage skreiv i 1973. Det står at skulebygget til Ulstein realskule, kombinert med bibliotek og leserom, kosta 300 000 kr. Det står at kommunen i 1945 fekk ei pengegåve på 50 000 kr til bygging av nytt bibliotek. Dette er lagt til realskulebygget og vart teke i bruk i 1955/56.

Overdrog tomta til fondet

Lotteri- og stiftelsestilsynet har vurdert ordlyden i paragrafen som seier at Bjørndalfondet er Ulstein kommune sin eigedom. Dei har også sett på Anna Bjørndals ordlyd frå 1952 om «skøyter hermed eigedomen «Bjørndals Minne» (...) til Bjørndalfondet.»

Stiftelsestilsynet vurderer det som at om Anna Bjørndal ville gje tomta til kommunen hadde ho skrive det. Dei er opne for at Ulstein kommune i paragrafen skal tolkast som det som er til beste for innbyggjarane i Ulstein kommune.

Sjølv om det er kommunen som har halde ved like og drifta bygget, meiner dei at ein ikkje kan sjå på stiftelsen som falt bort. I februar 2018 slo Lotteri- og stiftelsestilsynet fast at Bjørndalfondet framleis er å oppfatte som ein stiftelse, og eige rettssubjekt.

Kommunestyret gjekk inn for å løyve midlar til utbetring av taket på Bjørndals Minde: - Eit lite bidrag til ei stor sak

Nye vedtekter

Etter biblioteket flytta ut, vart det i 2018 laga nye vedtekter til stiftinga Bjørndalfondet.

Der står det at adressa til stiftinga er i Ulstein kommune. Under føremål står det at fondet sitt virkeområde er å forvalte fondet sine midlar på ein samfunnsmessig tilfredsstillande måte, og særleg nyttast mot kulturinstitusjonar som bibliotek, skular, utdanning og andre kulturelle føremål. Eventuelle utdelingar frå stiftinga skal skje av avkastning av grunnkapitalen etter at minimum 10 prosent av netto avkastning er tillagt grunnkapitalen. Grunnkapitalen til stiftinga er på 1,5 mill. kroner.

Der står også at styret har 3–5 medlemer, der ein er peika ut av Ulstein kommunestyre, ein av familien Bjørndal. Resten av medlemene vert valde av styret sjølv.

Ønskjer ei avklaring

Knut Erik Engh seier til Vikebladet Vestposten at han ønskjer ei avklaring i denne saka, difor råda han formannskapet til å be om ei juridisk vurdering av KS.

Måndag 24. august blir det eit videomøte mellom ordføraren, kommunedirektøren og Erna Larsen frå KS Advokatane.

Engh forklarer at dei der vil diskutere grunnlaget for om dei skal gå vidare med saka. – Det er viktig for oss å få ei avklaring for å kome seg vidare, seier Engh.

– Kva håper du skjer med Bjørndals Minne?

– Det viktigast for meg er at Bjørndals Minne blir tatt godt vare på, og at det blir aktivitet i bygget, svarer Engh.

FRP-ordføraren presiserer at han ikkje har problem med at ei privat stifting skal eige bygget, for så vidt, men han er ikkje sikker på at stiftinga slik ho er i dag er i stand til å gjere det beste for bygget, og viser til at dei ikkje har nok likvide midlar og det trengst mykje pengar for å setje huset i skikkeleg stand og få aktivitet der.

Manglar ein del dokumentasjon

Sjølv om Engh har funne ein del gamal dokumentasjon på Bjørndals Minne, er det også ein del vesentleg dokumentasjon som manglar.

– Det manglar dokumentasjon frå viktige avgjerder, kvifor dei gjorde som dei gjorde, seier han til Vikebladet Vestposten.

Det står til dømes ikkje kvifor dei valde å byggje ein realskule. Folkeboksamlinga/biblioteket flytta inn først fleire år seinare. Fram til 1964 heldt folkeboksamling til i det gamle kommunehuset (Sjøborg). Styret for folkeboksamlinga ville heller flytte bøkene inn på det nye samfunnshuset enn på Bjørndals Minne. Men det vart likevel til at biblioteket flytte inn på realskulen/Bjørndals Minne.

– Om det er folk som kjenner historia, tidsvitne frå denne tida, kan dei gjerne ta kontakt med meg, ber ordføraren.

Han har vore i kontakt med fleire eldre personar om denne saka, og dei har alle saman sagt det same. Bjørndals Minne har vore rekna som eit kommunalt eigd bygg. Det er kommunen som har drive bygget stått for utleige og vedlikehald.

Gjekk ut av styret etter konflikt

I brevet til KS Advokatene skriv ordføraren også om kvifor han gjekk ut av Bjørndalfondet.

Då biblioteket flytta ut av Bjørndals Minne, tok Leiv Bjørndal kontakt med ordføraren for å diskutere framtida for Bjørndal Minne. Bjørndalfondet var ikkje registrert som stifting, men oppfylte likevel krava og fekk i 2019 registrert seg som stifting i Lotteri- og stiftingstilsynet. Det vart også arbeidd med nye vedtekter.

Engh var skeptisk til å gjere krav på eigedomen, og kjende seg ikkje komfortabel med å vere leiar i styret til Bjørndalfondet samtidig som han var ordførar i Ulstein kommune. Han var også i tvile om at Bjørndalfondet faktisk var eigar av stiftinga, og tok difor kontakt med sakshandsamaren i lotteri- og stiftingstilsynet for å få dette vurdert. Brevet han fekk tilbake gjekk som melding til kommunestyret.

– Målet til styret var å selje Bjørndals Minne og dele ut midlar frå fondet til gode formål knytt til kulturinstitusjonar som bibliotek, skular, utdanning og andre kulturformål, difor vart det laga nye vedtekter, forklarer Engh.

Han varsla så at han ville gå ut av styret ved første høve på grunn av habilitet og lojalitetsutfordringar.

Etter kommunevalet hausten 2019 var det varaordføraren som tok plassen til ordføraren i styret.

– Ingen kommentar

Vikebladet Vestposten kontaktar John Georg Larsen, styreleiar i Bjørndalfondet, for å høyre om han kjenner til at ordføraren har kontakta KS Advokatene, og at han har funne fram ein del gamle dokument til dei.

– Ja, det veit eg. Men eg veit ikkje meir enn du seier no, svarer Larsen, og fortel at det sa ordføraren til dei på eit styremøte.

– Kva meiner du bør skje no i denne saka?

– Det kan ikkje eg seie. Eg vil ikkje uttale meg, det må du spørje ordføraren om, svarer Larsen.