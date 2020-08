Nyhende

I sommar har det vore Hamsun og eg på gjengrodde stiar. Han har vore med meg i veska mens eg har traska rundt i min barndoms by. Vi er fødde med 110 års mellomrom, og har i utgangspunktet ikkje så mykje til felles. Fellesnemnaren er likevel at vi begge har følt behov for å bearbeide noko i liva våre. Men mens eg gjekk fysisk til verks og saumfór kvar minste sti på jakt etter barndom og det tapte paradis, var Hamsun plassert som «psykiatrisk pasient» både på Vinderen psykiatriske sjukehus og på ein gamleheim i Grimstad. Men tanken, den var fri.