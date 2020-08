Nyhende

Ulsteinvik-avdelinga til Sparebank 1 Søre Sunnmøre er framleis den som veks mest i heile Sparebank 1-alliansen.

Pila peikar stadig oppover for avdelinga i Ulsteinvik.

Faktisk ligg Sparebank 1 Søre Sunnmøre Ulsteinvik an til ein utlånsvekst på privatkundar på 15 prosent i 2020. Kontoret har dei siste 3–4 åra nær tredobla seg.

– I tillegg ser vi også at utlåna til verksemder i regionen aukar sterkt. Vi er veldig godt nøgde med totalbiletet, trass i at det naturlegvis har vore eit utfordrande første halvår, seier avdelingsbanksjef Lillian Kleven Breivik til Vikebladet Vestposten.

Måndag møtte Kleven Breivik og administrerande direktør i Sparebank 1 Søre Sunnmøre, Stig Brautaset, lokalavisa i lokala til banken på Geileneset.

– Det har vore ei fenomenal utvikling ved Ulsteinvik-kontoret. Kvaliteten på utlånsporteføljen Lillian og kollegaene her i Ulsteinvik rår over er like god som den etablerte porteføljen i Ørsta og Volda, seier Stig Brautaset.

Første halvår har vore svært positivt for Sparebank 1 Søre Sunnmøre totalt sett, med eit resultat før skatt på 77 millionar kroner.

I 2019 var talet for same perioden 125 millionar – men då rekna ein også med ekstraordinære postar på i alt 62 millionar kroner.

Liten eller ingen effekt av korona- og oljekrisa

Det som også har overraska Lillian Kleven Breivik og Stig Brautaset er at det spesielle første halvåret av 2020, prega av koronapandemien og eit markant fall i oljeprisen – ikkje har ført til spesielt store konsekvensar for Sparebank 1 Søre Sunnmøre si drift på Ytre Søre Sunnmøre. Ein region med mange store verksemder knytte til det maritime.

– Det var spesielt med både Covid-19 og oljeprisfall på same tid. Rekneskapen var derimot langt betre enn frykta etter første halvår – lønsemda er god samt at banken har styrka sin soliditet. Koronapandemien har så langt ikkje resultert i auka konstaterte tap på utlån, sjølv om næringslivet har ekstraordinære utfordringar. Vi merkar heller ikkje noko til overtrekk og misleghald på Ytre, trass i auka arbeidsløyse. Det har faktisk vore lågare overtrekk og misleghald enn på same tid i fjor, seier Brautaset.

Han seier at dei ulike krisepakkane ser ut til å ha hatt ein positiv effekt for både privatpersonar og næringslivet.

– Så har vi som lokalbank tatt i eit tak med å senke bustadlånsrenta, og også vore veldig på overfor kundane våre om at dei måtte kontakte oss dersom dei trengde hjelp. Avdragsfritak har vore blant verktøya vi har, og som fleire har nytta seg av. Det har vore til god hjelp til dømes for dei som har vore permitterte som følgje av situasjonen. Det var spesielt stort trykk i mars, april og mai – og vi heldt oppe bemanninga også gjennom sommarferien i tilfelle folk skulle trenge oss, seier Lillian Kleven Breivik.

Spanande haust

Med oppblomstring av koronasmitte fleire stader i landet, har det også blitt auka spenning igjen i samfunnet generelt.

– Både private og delar av næringslivet kan gå mot ein tøff haust, med mykje usikkerheit. Difor er vi som lokalbank veldig på overfor kundane våre – og ønskjer at ein tek kontakt dersom ein har behov for noko. Vi strekk oss langt for å hjelpe, seier Lillian Kleven Breivik.