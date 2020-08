Vil ha tunnelsvar frå Hareide

Nyhende

Leiaren i Måløy Vekst ønsker eit møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide. Bakgrunnen er frykt for at arbeidet med Stad skipstunnel ikkje blir starta i 2021.

Møtet mellom Randi Paulsen Humborstad i Måløy Vekst og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) blir onsdag 19. august i Oslo, skriv Nett.no.

Stad-ordførar Alfred Bjørlo og Rolf Domstein frå styringsgruppa for skipstunnelen deltek også på møtet.

Bakgrunnen for møtet er avgjerda om endå ei utgreiing om skipstunnelen, som har skapt frykt for at prosjektet ikkje vert starta i 2021.

– Mange har skaffa seg stor fallhøgde om skipstunnelen snart ikkje vert bygd, seier Randi Paulsen Humborstad til Nett.no.