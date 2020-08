Mistyding kring eigarskapet til «Stiftinga Bjørndalsfondet»

Nyhende

I ein breitt anlagt artikkel i Vikebladet den 14. august har avisa raust gjeve kommunen spalteplass til å filosofere over si tru og sin tvil om kven som eig «Stiftinga Bjørndalsfondet».

Kommunen ber KS om juridisk vurdering Kven er det eigentleg som eig Bjørndals Minne? «§1 Bjørndalfondet er Ulstein kommune sin eigedom, men skal ha sitt eige styre.» heiter det i vedtektene som vart vedteke for Bjørndalfondet i 1945.

Problemstillinga «kven eig Bjørndalsfondet» er ei sjølvmotseiing. Det har vore gjeldande rett i Noreg så lenge stiftinginstituttet har eksistert, truleg sidan 1700-talet, at ei stifting eig seg sjølv. I juridiske krinsar har ein aldri tatt seg bryet med å reise tvil om eller utfordre denne sanninga. Denne grunnregelen går no eintydig fram av den gjeldande stiftingslova frå 2001 Rettsleg sett er det difor heilt klårt at det ikkje er nokon som eig ei stifting, anna enn stiftinga sjølv. Ein kan like det eller ikkje, men slik er reglane.

Den kapitalen som vert lagt inn i stiftinga (som vert kalla «grunnkapitalen»), enten dette er pengar eller andre verdiar som eks. tomteareal, vil tilfalla stiftinga og gjevar misser råderetten over denne kapitalen ved etableringa av stiftinga. Ein kan heller ikkje krevje kapitalen attende. Dette seier stiftingslova klårt frå om i § 3. Gjevar har heller ikkje rett til å styre bruken av midlane, utover vissa om at forvaltinga av midlane skal gjerast i samsvar med vedtektene og føremålet med stiftinga. Ein kan påverke gjennom deltaking i styre, dersom ein er så heldig å bli vald inn i styret i ei slik stifting. Utover dette er det stiftingsvedtektene og stiftingslova som regulerer verksemda til ei stifting. Det er styret i stiftinga som er stiftinga si øvste og einaste vedtaksføre organ. Ingen andre har noko å seie i ei stifting i det daglege og stiftinga lever, med dei atterhald som er nemnd, sitt eige liv.

Det er difor ei stor mistyding av gjeldande rett å tru og hevde at kommunen er eigar av Stiftinga «Bjørndalsfondet» slik kommunen gjer. Det er heilt klårt at Ulstein kommune ikkje eig stiftinga og har heller aldri gjort det, uansett kva som måtte stå i dei gamle papira kommunen har lagt ned mykje arbeid i å finne fram.

Stiftingstilsynet har vore heilt klar i sitt syn på at «Bjørndalsfondet» er ei stifting etter stiftingslova. Stiftingtilsynet er øvste forvaltningsnivået og tilsynsorgan for stiftingar i Noreg og det er truleg grunn til å feste lit til det dei seier i tilsynet. Kommunen har kome med alle sine motsegner i dialog med tilsynet, utan at tilsynet har lagt vekt på argumenta og innvendingane frå kommunen.

Stiftinga er registrert som stifting i Føretaksregistra i Brønnøysund, ei melding som vart med-signert av ordføraren i 2018. Tilbake til 1950-talet vart også eigedommen til stiftinga registrert på «Bjørndalsfondet» i eigedomsregisteret (no; Kartverksregisteret på Hønefoss). I alle offentlege register er difor stiftinga godkjend som slik og eigedommen er registrert som stiftinga sin eigedom.

Professor Geir Woxholt, Norges fremste ekspert på stiftingar, som har gitt ut fleire juridiske bøker om emnet, samt var formann i Stiftelseslovutvalget (det offentlege utvalet som var oppretta for å førebu og utarbeide forslag til ei ny stiftingslov – den nogjeldande), uttalt seg nyleg klårt i ei utgreiing om «eigarskapen» til «Bjørndalsfondet»: «Bjørndalsfondet» er utvilsamt ei stifting eigd av seg sjølv og at det vert slått fast med brei penn at det ikkje var rettsleg grunnlag for kommunen sine argument.

Kommunen varsla i juni stiftinga om at dei kom til å foreta ei eiga vurdering av eigarskapen til stiftinga, noko dei sjølvsagt har all rett til å gjere. Svar skulle kome i september. Kommunen har grunna på desse eksistensielle spørsmåla sida 2018, då dei først kontakta stiftingstilsynet om saka men utan å få medhald. Etter ein tenkepause på snart 2 år har ein, for å komme vidare i tankerekka, no valt å engasjert sine eigne eksterne advokatar for å finne ut av dette spørsmålet. Skulle ein her kome til eit anna resultat enn dei leiande ekspertane på området, professor Woxholt og Stiftingtilsynet, må ein kalla dette nybrottsarbeid. Spørsmålet er likevel om kommunen ser det som si oppgåve å skape ny rett i Norge.

Det skaper uro i stiftinga, som berre har uløna frivillige medarbeidarar, at kommunen ikkje får lagt denne saka bak seg. Det er viktig at stiftinga kan arbeide i fred med å skaffe midlar til rehabilitering av bygget, noko som er sårt tiltrengt med eit vedlikehaldsetterslep på fleire millionar kroner. Stiftinga har hengande over seg eit trugsmål om mogleg rettssak frå kommunen, som kommunen sine representantar har varsla i møte med stiftinga, for å få hand om eigedomen. Stiftinga har ikkje tilgang på midlar på same vis som kommunen og må i tilfelle nytta innsamla midlar frå gode gjevarar, berekna til vedlikehald, for å forsvare seg mot slike krav.

Så nokre avsluttande kommentarar:

Det er ikkje heilt enkelt å fylje kommunens argumentasjon. På den eie sida legg dei tilsynelatande til grunn at «Bjørndalsfondet» er ei stifting, eigd av kommunen (noko som er i strid med gjeldande rett), men på den andre sida synes dei også å argumentere med at Bjørdalsfondet ikkje er ei stifting, men ein «budsjettpost». Desse synsmåtane kjem fram av avisartikkelen. Den første synsmåten er kommentert i det føregåande. Når det gjeld den andre synsmåten, at «Bjørndalsfondet» er eit kommunalt fond, er dette, etter mi oppfatning, eit spenstig argument.

No i ettertid meiner ein nemleg å ha funne dokumentasjon for at det aldri var meininga å etablere ei stifting trass ordlyden i vedtektene, og at ein i 1946, når stiftinga var etablert, meinte at sjølv midlane frå familien Bjørndal var eit tilskott til kommunekassa gjennom eit fond som av typen vedlikehaldsfond, velferdsfond, men da med nemninga «Bjørndalsfondet». Vørdsamt er eg freista til å sitere følgjande frå Peer Gynt av Henrik Ibsen; «Hvor utgangspunktet er galest, blir tidt resultatet originalest»

Dei føreliggjande dokumenta stør ikkje på nokon måte ein slik synsmåte som kommunen legg til grunn, noko Stiftingstilsynet, professor Woxholt og styret i stiftinga ettertrykkeleg har slege fast.

At det ligg føre ein «fastlåst konflikt» som første sida i Vikebladet slår fast, er ei feiloppfatning. Det føreligg ingen konflikt om det som er hovudspørsmålet. Stiftinga er trygg på sin rettslege ståstad, at dei og ikkje kommunen eig Bjørndals Minde. Dette er etter stiftinga si mening ikkje grunnlag for gjere motsegner mot. Ein tar likevel ad Notam at det er andre som urettmessig gjer krav på eigedoms-retten til midlane i stiftinga. Dette treng stiftinga ikkje å forholda seg til om ein ikkje ynskjer det, før kommunen eventuelt finn ut at dei vil ta saka til retten.

Dei sleivsparka som ordføraren elles vert sitert på i artikkelen, mellom anna den manglande kompetansen til styret han sjølv var medlem av fram til årsskiftet 2019/20, treng eg ikkje bruke tid på å kommentere. Ein kan likevel filosofere over kva motivet for slike utsegn er og kva melding kommunen, ved sin fremste ombodsmann, med dette vel å sende til det uløna, friviljuge og ideelle arbeidet som vert gjort i kommunen.