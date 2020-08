Hareide positiv til skipstunnel, men ønsker kvalitetssikring

Nyhende

Stad skipstunnel har vore gjennom 21 utgreiingar. Fleire har reagert på at han no skal kvalitetssikrast ein gong til, men samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) seier det er nødvendig å vere sikker på kostnadstala for å få prosjektet vidare.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har hatt fleire møte med aktørar og næringsliv som ønsker å få prosjektstart på Stad skipstunnel i 2021.

Prosjektet som skal lage tunnel for skip og båtar gjennom Stad har vore gjennom 21 utgreiingar, og fleire frykta at prosjektet blei utsett ettersom det blei anbefalt ei ny kvalitetssikring i juni.

Ønske om stort prosjekt på kysten

Onsdag 19. august var Hareide i møte med Måløy Vekst, ein av fleire aktørar som er ivrige på å få prosjektet starta i 2021.

Før møtet kunne han fortelje til Nynorsk pressekontor at han er klar over engasjementet og iveren for prosjektet i området, men at det er viktig å vere sikker på kostnadstala før ein går vidare.

– Der er ei forventning om at prosjektet skal byrje i 2021, og at det skal kome eit prosjekt av det kaliberet på kystsida. Kostnadstala frå Kystverket er lågare enn det som låg i Nasjonal transportplan. Dei tala må kvalitetssikrast før vi kan gå vidare med prosjektet, som er ein føresetnad for kystprosjekt så vel som tog- og vegprosjekt.

– Dette er eit prosjekt der vi veit tala går riktig veg, og vi veit om entusiasmen for prosjektet. Prosjektstart heng saman med kva som ligg i budsjettet for 2021, og det kan eg ikkje seie noko om no, seier Hareide.

Positiv etter møte

Møtet Samferdselsministeren hadde på onsdag var med Måløy Vekst, ordføraren i Stad kommune Alfred Bjørlo (V), og gruppeleiar for Vestland KrF Trude Bosvik.

Etter møtet skreiv Måløy Vekst på facebooksida si at det hadde vore eit positivt møte, der hensikta var å minne samferdselsministeren på å legge inn midlar til Stad skipstunnel i statsbudsjettet for 2021.

– Samferdselsministeren kunne forsikre oss om at han jobbar for å få oppstartsmidlar til Stad skipstunnel inn på neste års statsbudsjett, skriv Måløy Vekst.